La Tunisie prendra part à la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger, avec un pavillon national de 300 m². Plus de 30 entreprises tunisiennes y exposeront leurs produits et services, couvrant les secteurs automobile, agroalimentaire et pharmaceutique, aux côtés de PME et d’institutions telles que le Cepex, la FIPA, le TABC et les Chambres de commerce.

Selon Hafedh Ben Afia, chef de la région Afrique du Nord à Afreximbank, cet événement placé sous l’égide de l’Union africaine et d’Afreximbank constitue une opportunité stratégique pour renforcer la place de la Tunisie dans les échanges intra-africains et mettre en valeur son expertise continentale.

Organisée avec le Secrétariat de la ZLECAF, la foire se veut une plateforme commerciale et un levier d’intégration économique africaine. Ben Afia rappelle que l’Afrique représente non seulement un marché mais « un avenir commun de croissance, d’innovation et de solidarité.

La Tunisie, déjà active dans les secteurs du textile, de la santé, des technologies et des énergies renouvelables, ambitionne de consolider son rôle de passerelle économique en Afrique. À cet effet, un atelier consacré au climat des affaires tunisien se tiendra le 5 septembre, mettant en avant sa stratégie d’intégration dans la ZLECAF.

Au total, l’IATF 2025 accueillera plus de 2 000 exposants de 75 pays et près de 35 000 visiteurs. Les organisateurs anticipent des accords commerciaux et investissements dépassant 44 milliards de dollars. Le président Kaïs Saïed, invité par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, assistera à l’ouverture officielle.