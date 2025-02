L’Observatoire tunisien de l’Economie (OTE) a souligne qu’en plus du financement de “afreximbank” (Banque africaine d’importation et d’exportation), il est opportun d’aller vers la réactivation des accords financiers interrégionaux tels que le Protocole sur la création du Fonds monétaire africain.

Dans un bulletin économique, l’OTE a expliqué que le Protocole représente un socle majeure du réseau de le sécurité financière mondiale, complétant les rôles des réserves internationales et des lignes d’échanges bilatéraux et constituant une alternative efficace à la dépendance au FMI.

La Tunisie doit commencer à signer et ratifier le protocole du Fonds, ce qui est de nature à contribuer à dynamiser son rôle, selon la même source.

Le Fonds pourrait fournir des liquidités inconditionnelles pour soutenir les économies des États membres, ce qui permettrait de créer une alternative au FMI et de renforcer la souveraineté financière tout en facilitant l’accès à des sources de financement plus équitables et plus souples dans le cadre du réseau de sécurité financier mondial actuel.

Selon le bulletin, la Banque africaine d’importation et d’exportation sera la principale source d’emprunt externe pour financer le budget de la Tunisie en 2025, vu la difficulté de mobiliser les prêts des institutions financières mondiales et les prêts bilatéraux sur lesquels les gouvernements précédents se sont appuyés au cours de la dernière décennie.

Il convient de rappeler que l’Assemblée des représentants du peuple a approuvé le 27 décembre 2024 un accord de prêt de 500 millions de dollars signé entre la banque centrale de Tunisie et la Banque Africaine d’importation et d’exportation avec un intérêt de 5,51%.

L’Observatoire a estimé que les conditions de ce prêt semblent préférables de prime abord notamment compte tenu du classement souverain de la Tunisie et de sa difficulté d’accès aux marchés financiers traditionnels, mais également elle comprend un dépôt de garantie de la Banque centrale de Tunisie d’une valeur de 350 millions de dollars, selon la publication.

Il est à noter que le financement d’afreximbank est soumis à des projets ou garanties et se focalise sur le soutien au développement commercial.