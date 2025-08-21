L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) poursuit, dans le gouvernorat de Gafsa, la mise en œuvre de plusieurs projets de réhabilitation et d’intégration urbaine de seconde génération.

Ces interventions concernent les délégations de Belkhir, Sidi Aïch, Gafsa-Sud, El Ksar et El Guettar, pour un coût global estimé à environ 30 millions de dinars, a indiqué, jeudi à la TAP, le chef régional de projets à l’ARRU, Ridha Zaydi.

L’état d’avancement des travaux varie selon les sites où sont mis en œuvre des chantiers de voiries, d’eau potable, d’éclairage public et d’espaces verts, a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a signalé que des études techniques sont en cours pour un autre lot de projets de réhabilitation urbaine dans plusieurs quartiers, situés notamment dans les délégations de Métlaoui, Sened et Gafsa-Sud.

Le démarrage des travaux est prévu pour les prochains mois, à l’issue de la finalisation des dossiers techniques.