Après quatre Tours du monde et pour la première fois en Tunisie, le célèbre groupe international Gipsy Kings se produira à l’Amphithéâtre Romain d’El Jem le samedi 30 août 2025 dans le cadre de la 7ème édition du Festival El Jem World Music qui se tiendra du 22 août au 30 août avec six soirées au programme.

Le public aura ainsi rendez-vous pour la première fois avec cette formation musicale menée par le guitariste et artiste international Pablo Reyes, l’un des fondateurs du groupe. Dans l’écrin unique de l’amphithéâtre d’El Jem, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la soirée promet des sonorités du flamenco, de la salsa, de la pop et d’autres styles qui ont fait la renommée mondiale des Gipsy Kings.

Le festival El Jem World Music prévoit pour son édition 2025 six soirées : la troupe tunisienne Ouled Jouini (22 août), le spectacle musical à grand succès “Ziara” de Sami Lajmi (23 août), la chanteuse Afef Salem (25 août), le rappeur Kaso (27 août), Mortadha Ftiti (29 août) et les Gipsy Kings pour la soirée de clôture (30 août).