La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a proposé ce mercredi la conclusion d’un accord de jumelage entre Yokohama et une ville tunisienne, ainsi que l’organisation d’une conférence économique tuniso-japonaise en 2026, lors d’une rencontre avec le maire de la ville japonaise, Takeharu Yamanaka.

Cette rencontre, en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 9), a permis de réaffirmer la volonté des deux parties de renforcer leur coopération bilatérale, forte de près de soixante-dix ans de relations.

Zenzri a salué le succès de l’organisation du sommet TICAD 9, placé sous le thème « Coopérer pour co-construire des solutions innovantes avec l’Afrique ». Elle a insisté sur la nécessité de développer les relations dans des domaines stratégiques et prometteurs, proposant que le jumelage soit établi après une étude conjointe des propositions et sur la base de critères définis.

De son côté, le maire de Yokohama, Takeharu Yamanaka, s’est dit heureux d’accueillir la délégation tunisienne, soulignant sa volonté de renforcer la coopération avec la Tunisie, en particulier dans les secteurs de la gestion portuaire et de la numérisation.

La Cheffe du gouvernement effectue cette visite au Japon pour participer aux travaux de la TICAD 9, qui se tient au Centre de conférences de Yokohama du 20 au 22 août 2025.