Les États-Unis ont annoncé, mercredi 20 août 2025, une nouvelle série de sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), qu’ils accusent de « politisation ». Quatre magistrats sont visés, dont le Français Nicolas Guillou et la Canadienne Kimberly Prost, impliqués dans des enquêtes sensibles touchant les États-Unis et Israël. Deux procureures adjointes, Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal), sont également concernées.

Ces mesures interdisent l’entrée sur le sol américain et gèlent tout avoir ou transaction financière aux États-Unis. Elles s’ajoutent aux sanctions déjà prises en juin contre quatre autres magistrates, ainsi qu’à celles de février contre le procureur Karim Khan. Washington reproche à la CPI d’avoir engagé des procédures visant des soldats américains en Afghanistan et, plus récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre dans la bande de Gaza.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que la CPI représentait « une menace pour la sécurité nationale » et un instrument de « guerre juridique » contre les États-Unis et leur allié Israël. Tel-Aviv a salué la décision américaine, qualifiant ces sanctions d’« action décisive ».

La CPI, de son côté, dénonce « une attaque flagrante » contre son indépendance. La France s’est dite « consternée », exprimant sa solidarité avec les magistrats visés et rappelant que l’indépendance de la justice est un principe fondamental.

Ni les États-Unis ni Israël n’ont adhéré à la CPI et refusent de reconnaître son autorité. Ce bras de fer s’inscrit dans la continuité des tensions déjà vives sous Donald Trump, dont l’administration avait aussi sanctionné la procureure Fatou Bensouda, avant que Joe Biden ne lève ces mesures en 2021.