La Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné, mercredi, à Yokohama (au Japon) lors d’une rencontre avec le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, l’importance d’accorder la priorité aux projets de coopération bilatérale entre les deux pays.

Elle a exprimé la volonté de la Tunisie de diversifier ses relations économiques avec l’Afrique, compte tenu de son positionnement stratégique, notamment, en tant que porte d’entrée vers le continent africain, ce qui lui confère un rôle central dans la création de partenariats efficaces et le renforcement de la coopération dans divers domaines (économiques, sociaux ou cognitifs).

Zenzri a, également, évoqué les prochaines échéances bilatérales, notamment la préparation de la réunion de la Haute commission mixte tuniso-sénégalaise, prévue au cours du premier semestre 2026.

De son côté, le Président du Sénégal s’est félicité de la solidité des liens historiques entre les deux pays, soulignant la nécessité de les renforcer de manière continue et de les consolider dans tous les domaines importants et technologiques.

Faye a, en outre, relevé la convergence des points de vue de la Tunisie et du Sénégal sur les grandes causes internationales, en particulier, la question palestinienne.

L’entretien s’est tenu en marge de la participation de la Cheffe du gouvernement aux travaux du neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) qui se déroule de 20 au 22 août 2025, à Yokohama(Japon).