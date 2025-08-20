La production nationale de pétrole brut s’est située à 629 kt à fin juin 2025 enregistrant ainsi une baisse de 9% par rapport à fin juin 2024, c’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique pour juin 2025, publié par l’observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs; à savoir à savoir Nawara (-54%), Ashtart (-19%), El Hajeb/Guebiba (-19%), Barka (-79), Gherib (-21%), Halk el Manzel (-13%), Sidi marzoug (-4%), Hasdrubal (-9%) et Adam (-7).

D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production à savoir Ezzaouia (+83%), Gremda/El Ain (+179%), D.S.T (+69%), M.L.D (+12%) et Bir Ben Tartar (+17%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29,6 mille barils/j à fin juin 2024 à 27 mille barils/j à fin juin 2025.

Légère hausse de la demande des produits pétroliers

La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré entre fin juin 2024 et fin juin 2025, une légère hausse de 1% pour se situer à 2248 ktep.

L’observatoire a fait état d’une hausse de 2 % pour l’essence, 3% pour le jet d’aviation et pour le coke de pétrole. Cependant, la demande du gasoil a enregistré une quasi-stabilité.

La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin juin 2024 et fin juin 2025, à l’exception de quelques produits, notamment le fuel dont la part est passée de 4 % à 3 % et le GPL de 17 % à 18 % sur la même période.

La consommation de carburants routiers a enregistré entre fin juin 2024 et fin juin 2025, une légère hausse de1%. Elle représente 63% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL a enregistré, entre fin juin 2024 et fin juin 2025, une hausse de 8%. La consommation de coke de pétrole a enregistré une hausse de 3% fin juin 2024 et fin juin 2025 (données partiellement estimées). Ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu’il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse de 3% à fin juin 2025 par rapport à la même période de l’année précédente.