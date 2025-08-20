Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 1000 ktep, à fin juin 2025, enregistrant ainsi une baisse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente, c’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique pour juin 2025, publié par l’observatoire national de l’énergie et des mines.

En effet, la production du gaz commercial sec a diminué de 5%, alors que la redevance sur le passage du gaz algérien a enregistré une baisse de 14% à fin juin 2025 par rapport à fin juin 2024 en se situant à 424 ktep.

Il convient de noter que le Champ Hasdrubal et celui de Nawara ont enregistré une baisse respectivement de 11% et de 31%. De même, pour le champ Miskar dont la production a régressé de 2%.

Pour ce qui est du Gaz commercial du sud, sa production a connu une hausse de 9%, à fin juin 2025, par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’observatoire a mis l’accent sur la baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne de 14% à fin juin 2025 par rapport à fin juin 2024.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (100% pour le mois de juin 2025).

A signaler qu’un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré en juin 2025 d’une quantité de 76 millions de Cm3, en cours de régularisation.

S’agissant des achats du gaz algérien, ils ont enregistré une hausse de 23%, entre fin juin 2024 et fin juin 2025, pour se situer à 1290 ktep.

L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une hausse de 10 % entre fin juin 2024 et fin juin 2025 pour se situer à 2302 ktep.

Hausse de 10% de la demande de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 10% entre fin juin 2024 et fin juin 2025 pour se situer à 2293 ktep-pci. La demande pour la production électrique a enregistré une hausse de 13%, celle pour la consommation finale a augmenté aussi de 4%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (69% de la demande totale à fin juin 2025), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d’environ 94%.

La baisse de la demande du secteur électrique est due à la limitation de la disponibilité du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur électrique.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une hausse de 4% pour se situer à 715 ktep-pci. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une hausse de 4% et celle des clients haute pression a enregistré une augmentation de 5%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une hausse de 11% à fin juin 2024 et à fin juin 2025 pour se situer à 209 tep/GWh.