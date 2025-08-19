Dans une soirée très attendue et affichant complet depuis le 10 juillet dernier, l’amphithéâtre romain de Carthage a vibré le 18 août 2025 au rythme d’Adam, le jeune prodige de la scène musicale arabe. Figure montante dont les chansons et les génériques de séries ont conquis un large public notamment dans le monde arabe, le chanteur libanais a enflammé la scène face à une marée humaine, qui malgré la canicule, n’a pas hésité à patienter des heures durant dans de longues files d’attente.

Près de 7 000 festivaliers, selon une source sécuritaire, ont assisté à cette 20ème soirée du FIC, l’une des plus grandes de la 59ème édition, illustrant une affluence record sans précédent par rapport aux dix-neuf soirées précédentes de cette édition 2025.

Cette avant-dernière soirée avant le tomber de rideau, le jeudi 21 août, a été marquée par un concert de haute voltige où Adam, de sa voix prodigieuse a jonglé entre ses propres succès (Kheles Edamaa, Hatha Ana, Kifak Ent) et un hommage vibrant au tarab avec ses reprises de grands classiques romantiques et tarabiques comme “el asami” de Dhekra, “ana baachaak” de Mayada Hennawy et “helef el amar” de l’illustre chanteur syrien George Wassouf etc. La surprise de la soirée fut sans doute son clin d’oeil au public tunisien avec un extrait de “Allo” du rappeur Balti, repris en choeur par une foule survoltée qui a fredonné, du début à la fin, l’intégralité des chansons au fil d’un voyage musical où les plus belles chansons arabes et tunisiennes se sont entremêlées pour créer des moments d’harmonie et de complicité uniques entre l’artiste et son public. L’émotion a culminé lorsque le jeune virtuose s’est adressé, coeur à coeur, pour exprimer sa gratitude et ses chaleureux remerciements, saluant la ferveur et l’énergie de ses nombreux fans en Tunisie.

Révélé au début des années 2000, double lauréat du Murex d’or du meilleur chanteur (2005 et 2015), Adam compte aujourd’hui dix albums à son actif. Son dernier single Ya Helow, sorti le 11 juillet 2025, a déjà dépassé plus de 15 mille vues sur YouTube.

Pour cette première apparition tant attendue à Carthage, l’artiste avait confié lors de sa conférence de presse, organisée la veille à Tunis, son intention de surprendre le public avec une chanson en dialecte tunisien, promesse tenue lors de ce concert, où il a gravé son nom dans les annales du Festival international de Carthage, et signé un succès auprès de milliers de fans du jeune prodige, à l’apogée de sa popularité.