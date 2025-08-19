Amnesty International Tunisie a lancé un appel à candidatures pour la troisième édition de son “Prix Médias des droits humains 2025”, fixant la date limite de participation au 31 août 2025, a annoncé l’organisation dans un communiqué.

Ce concours national vise à récompenser les journalistes professionnels et amateurs, ainsi que les photographes, engagés dans la défense de la liberté d’expression, de la justice sociale et des droits humains. Trois catégories sont en lice : meilleur article de presse professionnel, meilleur article de presse amateur et meilleure photographie de presse.

Les candidats présélectionnés bénéficieront d’ateliers de formation avant la cérémonie de remise des prix. Les amateurs auront accès à une formation intensive, tandis que les professionnels suivront des modules avancés en journalisme d’investigation, journalisme de données, sécurité numérique et photojournalisme.

Les œuvres soumises doivent avoir été publiées ou diffusées entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 dans un média tunisien (presse écrite, site d’information, radio, télévision ou plateforme audiovisuelle), en arabe, en français ou en anglais. Elles doivent traiter de questions liées aux droits humains, y compris les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les enjeux environnementaux, le genre, la liberté d’expression ou la lutte contre la discrimination.

Un seul envoi par participant est autorisé, et chaque candidat doit s’engager à participer à toutes les activités organisées par Amnesty International Tunisie dans le cadre du prix.

La cérémonie de remise des prix aura lieu en septembre 2025 et inclura une rencontre-débat et une exposition photographique.