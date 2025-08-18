La cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a quitté lundi, Tunis, vers la ville japonaise Yokohama pour participer à la 9eme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Africain (TICAD 9).

Elle est accompagnée dans sa visite au Japon, par des responsables du de la présidence de la du gouvernement et du département des affaires étrangères .

Au programme de la visite figurent des entretiens et rencontres avec des responsables japonais et africains. Le chefs de gouvernement japonais et plusieurs chefs d’Etats et des gouvernements africains prennent part à ce sommet.