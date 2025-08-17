MADRID — Le FC Barcelone a démarré sa saison sur les chapeaux de roue en Liga. Le champion en titre s’est largement imposé (3-0) sur la pelouse de Majorque, samedi, lors de la première journée. Dominateurs de bout en bout, les Catalans ont rapidement pris l’ascendant grâce à des buts de Raphinha et Ferran Torres, avant que la jeune pépite Lamine Yamal ne parachève le travail.

Dès la 7e minute, Lamine Yamal, intenable sur son aile droite, a délivré un centre décisif pour Raphinha qui a ouvert le score. À la 24e minute, Ferran Torres a doublé la mise, inscrivant un but dans la confusion après qu’un joueur de Majorque soit resté au sol. La tâche des Catalans a été facilitée par une supériorité numérique dès la 39e minute. C’est finalement le prodige Lamine Yamal qui a clôturé le score, d’une frappe du gauche dans le temps additionnel (90e+4).

Cette victoire permet au Barça de prendre la première place provisoire du classement à la différence de buts. De son côté, le Real Madrid, avec son nouvel entraîneur Xabi Alonso, entamera sa saison mardi au Santiago Bernabéu face à Osasuna.