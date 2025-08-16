L’Institut National de la Météorologie (INM) a publié ses prévisions, annonçant une dégradation des conditions météorologiques à l’échelle nationale. Des nuages passagers couvrent le pays, mais la situation devrait évoluer vers un ciel plus chargé, particulièrement sur le Nord, le Centre-est et le Sud-est. Ces zones pourraient connaître l’apparition de cellules orageuses, s’accompagnant de pluies parfois intenses.

Une attention particulière est portée aux gouvernorats de Kairouan et de Sfax, où les précipitations pourraient être particulièrement importantes. Des chutes de grêle sont également possibles, bien que localisées. Parallèlement, le vent, faible à modéré sur la majorité du territoire, soufflera relativement fort près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet. En fin de journée, il gagnera en intensité sur les hauteurs et dans le Sud, pouvant générer des tourbillons de sable. La vitesse des rafales pourrait dépasser les 80 km/h lors des épisodes orageux.

Sur le front des températures, la chaleur persiste. Le mercure affichera des maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières et les hauteurs, et montera entre 36 et 40°C dans le reste du pays. Enfin, la mer sera agitée au Nord et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.