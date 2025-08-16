RAMALLAH, 15 août 2025 — Réunis sous l’égide de la Ligue des États arabes et de l’Organisation de la coopération islamique, les ministres des Affaires étrangères de 31 pays arabes et islamiques ont publié une déclaration conjointe condamnant les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la réalisation de la vision du « Grand Israël ».

Ils estiment que ces déclarations représentent une menace directe pour la sécurité nationale arabe, la souveraineté des États et la stabilité régionale et internationale. Les ministres dénoncent également l’approbation par le ministre israélien Bezalel Smotrich d’un plan de colonisation dans la zone E1, ainsi que ses propos rejetant toute perspective de création d’un État palestinien.

La déclaration rappelle que ces initiatives violent le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334, qui condamne les activités de colonisation israéliennes visant à modifier le statut démographique et juridique des territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est.

Les ministres réaffirment que la bande de Gaza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et rejettent toute tentative de déplacement du peuple palestinien. Ils exigent la levée immédiate du blocus, l’ouverture des points de passage et un accès inconditionnel à l’aide humanitaire.

Ils appellent aussi à mettre fin aux violations israéliennes, qu’ils qualifient de crimes de guerre, et demandent à la communauté internationale, en particulier aux membres permanents du Conseil de sécurité et aux États-Unis, d’assumer leurs responsabilités juridiques et morales.

Enfin, ils réitèrent leur soutien à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), seul représentant légitime du peuple palestinien, et appellent à la mise en place d’un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.