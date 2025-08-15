Les travaux dâ€™amÃ©nagement de la ville de Saouaf et du village DraÃ¢ Ben Jouder Ã El Fahs (gouvernorat de Zaghouan) dÃ©marreront, en septembre prochain.

Ces deux projets seront rÃ©alisÃ©s moyennant une enveloppe de 13 millions de dinars, dans le cadre du second programme de rÃ©habilitation et dâ€™intÃ©gration des quartiers d’habitation.

Le directeur rÃ©gional de lâ€™Agence de RÃ©habilitation et de RÃ©novation Urbaine (ARRU), FayÃ§el Ben Ali, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que les travaux programmÃ©s au village DraÃ¢ Ben Joudar concernent, notamment, lâ€™installation dâ€™un rÃ©seau dâ€™assainissement des eaux usÃ©es (5 millions de dinars) et la modernisation de lâ€™infrastructure routiÃ¨re (2,7 millions de dinars).

Il a ajoutÃ© quâ€™un montant de 8 MD est consacrÃ© Ã la ville de Saouaf pour rÃ©habiliter des routes et le rÃ©seau de distribution dâ€™eau, outre lâ€™installation de 350 poteaux dâ€™Ã©clairage.

Le projet dâ€™amÃ©nagement de la citÃ© Al Amal Ã El Fahs, dont le coÃ»t sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 3,5 millions de dinars, est rÃ©alisÃ© Ã 60%, selon le directeur rÃ©gional de lâ€™ARRU.