Le ciel tunisien sera généralement peu nuageux ce 15 août, avec une évolution notable dans l’après-midi. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit l’apparition de nuages denses sur les régions du centre et du sud, pouvant évoluer en cellules orageuses. Ces phénomènes locaux pourraient s’accompagner de chutes de grêle dans des zones limitées, invitant à la prudence.

Côté vent, une dominance du secteur nord est attendue. S’il restera faible à modéré sur la majeure partie du territoire, il se renforcera dans le Golfe de Tunis. En fin de journée, une intensification est également prévue dans le sud, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 70 km/h, notamment sous les orages.

Sur le littoral, la mer sera peu agitée avant de devenir progressivement agitée dans le Golfe de Tunis. Les températures maximales, quant à elles, afficheront un contraste entre les régions côtières et l’intérieur des terres, oscillant entre 30 et 35 degrés sur le littoral et les hauteurs, et s’élevant jusqu’à 40 degrés dans les autres régions.