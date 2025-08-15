« La Tunisie est prête à devenir un pôle africain pour la production de médicaments et de vaccins, ainsi qu’un centre régional de formation et de recherche médicale », a affirmé, ce jeudi, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, lors d’une réunion des États membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), tenue par visioconférence.

Les participants ont échangé sur le renforcement des industries pharmaceutiques locales, la production de vaccins en Afrique et la création d’un marché unifié des médicaments, afin d’améliorer l’accès aux soins pour des millions de citoyens du continent.

Ferjani a également plaidé pour l’harmonisation des législations sanitaires entre les États membres, le développement du tourisme médical et la mise en place d’un système de santé numérique, pour renforcer la coopération régionale et accélérer l’autosuffisance sanitaire en Afrique.

Le COMESA, dont la Tunisie est membre depuis mi-2019, est l’un des plus grands groupements économiques africains, visant à renforcer la coopération pour l’autosuffisance sanitaire du continent. Une équipe du ministère de la Santé et de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS) a assisté à la réunion de jeudi.