La présidence du gouvernement tunisien a publié, jeudi 14 août 2025, un décret mettant fin au détachement syndical à compter du 11 août.

Réagissant à cette mesure, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri, a déclaré à Diwan FM que ce texte « intervient dans un contexte de guerre contre le droit syndical » et traduit la volonté du pouvoir « de poursuivre les restrictions » en la matière.

Selon lui, il s’agit d’un geste politique destiné à envoyer un message ferme, plus qu’à répondre à une réalité, puisque « le détachement syndical a pratiquement disparu depuis 2022 ». Il estime que la décision vise surtout « à attiser les tensions ou à satisfaire une partie de l’opinion publique et des partisans ».

Le texte gouvernemental, publié sur le site officiel, demande aux ministres et secrétaires d’État de dresser immédiatement la liste des agents détachés auprès des organisations syndicales, dans l’ensemble des administrations centrales, régionales et locales, et de les rappeler à leurs postes d’origine. En cas de refus, les administrations devront engager les procédures administratives et juridiques appropriées.

