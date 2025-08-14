Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg) et Aicha Zoghbi (-49 kg) ont complété le tableau des médailles tunisiennes en offrant deux nouvelles médailles d’or à la Tunisie à l’occasion de l’Open d’Astana, la capitale Kazakhe.

Jendoubi s’est imposé en finale devant le Kazakhe Ababakirov Samirkhon 2-1, tandis que Aicha Zoghbi est venue à bout de la kazakhe Bakisheva Rita 2-1.

Fares Boujmii s’est, quant à lui, contenté de l’argent après sa défaite en finale des -68 kg devant Gazez Nurbek 2-1, à l’issue d’un combat très disputé.

Plus tôt dans la journée, Cheima Toumi s’est illustrée chez les -57 kg en offrant à la Tunisie sa première breloque d’or, après avoir battu en finale de la catégorie la kazakhe Sevotyanova Mariya 2-1.

Moataz Laifaoui a, également, raflé l’or des -87 kg après s’être imposé en finale devant son compatriote Firas Gattoussi, champion olympique, qui a abandonné sur blessure pour se contenter de l’argent.

De son côté, Wafa Mesghouni a été sacrée chez les -62 kg après avoir battu en finale la kazakhe Adilbekkyzy Aisha 2-0.

Seule Ouhoud Ben Aoun (-53 kg) a cédé dès son premier combat, voyant son parcours arrêté prématurément.

La Tunisie, rappelle-t-on, participera à l’Open international de taekwondo qui se tient dans la capitale kazakhe, Astana, du 14 au 16 août, avec huit athlètes.

La sélection tunisienne, dirigée par le sélectionneur national Hechmi Jendoubi, est composée des taekwondoistes Firas Gattoussi (-80 kg), Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg), Moataz Laifaoui (-87 kg), Fares Boujemai (-68 kg), Wafa Mesghouni (-62 kg), Chaima Toumi (-57 kg), Ouhoud Ben Aoun (-53 kg) et Aicha EZoghbi (-49 kg).

La participation tunisienne au tournoi du Kazakhstan sera suivie d’un stage d’entraînement, du 16 au 22 août, avant le retour en Tunisie, puis un nouveau départ vers la ville de Muju, en Corée du Sud, pour prendre part à l’étape du Grand Prix prévue du 24 au 31 août, à laquelle participeront Firas Gattoussi, Mohamed Khalil Jendoubi, Moataz Laifaoui et Chaima Toumi.

A noter que l’équipe de Tunisie prépare également sa participation au Championnat du monde qui se déroulera à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre 2025, avec la présence de Mohamed Khalil Jendoubi, Firas Gattoussi, Chaima Toumi, Wafa Mesghouni, Ikram Dhahri, Moataz Laifaoui et Ouhoud Ben Aoun, en attendant d’autres athlètes qui seront sélectionnés ultérieurement.