Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), des orages localisés, accompagnés de pluies, sont attendus ce mardi en fin de journée et en début de nuit sur les régions du Centre-Ouest et du Sud. Dans certaines zones limitées, ces précipitations pourraient s’accompagner de chutes de grêle.

Le reste du pays bénéficiera d’un temps peu nuageux. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord, et du secteur est sur le centre et le sud, faibles à modérés, mais pouvant atteindre provisoirement 70 km/h en rafales lors des averses orageuses.

La mer sera houleuse à peu agitée. Les températures minimales prévues pour la nuit oscilleront entre 22 et 27°C sur le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 28 et 33°C ailleurs.