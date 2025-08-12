Le ministère de l’Éducation a lancé un programme national global visant à développer les infrastructures des établissements scolaires dans différentes régions du pays, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et afin de garantir à tous les élèves le droit à une éducation publique de qualité.

Le programme comprend la construction, l’entretien, l’équipement et l’aménagement d’un grand nombre d’écoles primaires, d’établissements secondaires, d’internats et de cantines scolaires. La valeur totale des projets de création d’établissements scolaires s’élève à 159 millions de dinars, sur un budget total de près d’un quart de milliard de dinars alloué aux projets de développement des infrastructures scolaires.

Dans le gouvernorat de Sfax, les travaux de la nouvelle école primaire ont atteint un taux d’avancement de 95 %, ceux de l’école primaire du quartier de bir Ali Ben Khalifa un taux de 90 %, ceux du collège d’Aulou un taux de 90 % et ceux du collège Saadi Amir un taux de 60 %.

Dans le gouvernorat de Gabès, les travaux de l’école primaire du quartier de Nasr ont atteint 75 %. De même, 20 % des travaux ont été réalisés à l’école primaire de Jemna dans le gouvernorat de Kebili, et 60 % à l’école primaire de Borj Toumi à Battan dans le gouvernorat de Manouba.

Dans le gouvernorat de Nabeul, les travaux ont progressé de 90 % à l’école préparatoire du quartier Al Wafa, de 55 % du lycée de Bir Boureguia et de 90 % à l’école primaire Beni Khaled.

En ce qui concerne les projets d’entretien, la région de Manouba a enregistré une avancée de 40 % à l’école préparatoire Alissa, de 60 % à l’école préparatoire Khaznadar et de 85 % à l’école préparatoire 20 mars 1934.

À Kasserine, les travaux ont progressé de 50 % au lycée Al Zouhur et de 80 % au lycée Chebbi.

Dans le gouvernorat de Kairouan, les travaux à l’école primaire Bir Al-Wahat ont progressé de 25 %.

À Gafsa, les interventions ont concerné l’école primaire de la cité Nour et le collège 02 Mars, avec un taux de 80 % pour chacun d’entre eux, ainsi que des travaux dans la cantine du lycée Al Alem, avec un taux de 70 %, et d’autres interventions au lycée 18 Janvier, avec un taux de 30 %.

Dans le gouvernorat de Medenine, les travaux de l’école primaire Ghrabat ont progressé de 40 %, ceux de l’école primaire Beni Bando de 70 % et ceux de l’école primaire Al-Raja de 30 %, ainsi que ceux du foyer du lycée de Medenine de 75 %.

Dans le gouvernorat de Sfax, les interventions ont porté sur la maintenance de l’école primaire Sidi Abdelaziz à 35 %, de l’école primaire Drabla à 50 %, de l’école primaire Jalaïla à 30 % et du lycée Ali Bourguiba à 40 %.