A l’occasion de la Fête de la femme tunisienne (le 13 août), le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a organisé, hier lundi, dans toutes ses délégations régionales, la troisième édition de la manifestation « Nagihat Biladi » (les femmes réussies de mon pays).

Selon un communiqué du ministère, publié mardi, la manifestation a été une occasion pour honorer 312 femmes à travers le pays, ayant impacté positivement leur environnement local, régional et national.

13 autres femmes tunisiennes qui se sont distinguées chacune dans son domaine ont été aussi honorées lors de cet évènement dont l’objectif est de valoriser le rôle des femmes ayant contribué à améliorer leurs conditions de vie et à mettre en œuvre les objectifs de développement durable.