Un projet d’aménagement routier et de réhabilitation de circuits agricoles est actuellement en cours dans plusieurs délégations du gouvernorat de Siliana, a indiqué, mardi à l’Agence TAP, le directeur régional de l’Équipement, Mehdi Ouni.

Les travaux portent sur l’asphaltage de la route nationale N18 à Sidi Bou Rouis, la route régionale N29 reliant Ksar Boukhris et Henchir Erromen (2 km) et des pistes rurales El Hmada à Makther, Skerna à Rouhia (4,5 km) et Ouled Bouzaiene-Ouled Saied-Ouled Slama à Siliana nord (3 km), a-t-il précisé.

Il a ajouté que la réhabilitation des circuits ruraux Tel Touil-Sidi Abdennour à Bouarda, Gaâfour-Njeh-Farah-Jema à Siliana nord et Sidi Ammar Lahouez à Gaâfour touche à sa fin.

Par ailleurs, les travaux de bitumage des pistes rurales El Krifet à Siliana-nord (4 km), El Habebsa à Rouhia (5 km) et El Alaâ (5 km) ont été achevés, selon la même source..