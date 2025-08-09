Forte d’une volonté de fer et d’un engagement personnel, Farah Tounsi a créé une plateforme dédiée à l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes en Tunisie, financée entièrement par des fonds propres. Pourvue de l’accréditation de l’État, elle s’apprête à franchir une nouvelle étape en étendant ses actions à l’échelle nationale et africaine, tout en sensibilisant la société tunisienne à l’importance cruciale de l’égalité et de l’inclusion.

Dès le départ, le choix d’un autofinancement total a été une décision délibérée et personnelle. Plutôt que de recourir à un prêt bancaire, souvent synonyme de contraintes et d’obligations financières lourdes, les fondateurs ont préféré avancer avec leurs propres moyens. Ce modèle a permis de garder la maîtrise complète du projet et de bâtir une plateforme à l’image de ses valeurs, sans compromis.

Un cadre officiel et de nouvelles opportunités

Aujourd’hui, après plusieurs étapes de validation et de reconnaissance, la plateforme bénéficie d’un programme structuré pour la collecte de subventions. Une chance s’est offerte après l’obtention d’une accréditation officielle délivrée par l’État tunisien, un gage de confiance qui facilite désormais l’accès à des financements publics et privés. Ces ressources permettront de consolider les acquis et d’accélérer le développement des services proposés.

« Ce n’est pas aux personnes sourdes de s’adapter à un monde conçu sans elles, mais à la société de s’ouvrir et d’inclure. »

Vers une expansion régionale

La priorité immédiate est la finalisation d’une nouvelle version de la plateforme, pensée pour être plus intuitive, plus complète et mieux adaptée aux besoins spécifiques des personnes sourdes et malentendantes. Cette évolution technique est cruciale pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir des fonctionnalités innovantes.

Parallèlement, un partenariat stratégique est en train de se mettre en place avec le ministère des Affaires sociales. Avec SD Academy, on prépare le lancement de projets B2G (Business-to-Government) à l’échelle nationale, ce qui permettra d’intégrer la plateforme dans les dispositifs publics et d’assurer un déploiement à grande échelle.

« L’autofinancement nous a permis de bâtir une plateforme fidèle à nos valeurs, sans compromis. »

Ce partenariat institutionnel ouvre la voie à une reconnaissance renforcée et à une plus grande efficacité dans l’inclusion sociale. Au-delà des frontières tunisiennes, la plateforme vise également une expansion vers l’Afrique, où les besoins en matière d’inclusion et d’accessibilité sont tout aussi cruciaux. Cette ouverture régionale témoigne d’une volonté de partager un modèle innovant et adaptable, tout en renforçant la solidarité continentale.

Sensibiliser et mobiliser pour une société inclusive

L’un des enjeux majeurs de SD Academy est la sensibilisation de la société tunisienne dans son ensemble. Il s’agit de changer le regard porté sur les personnes sourdes et malentendantes, souvent perçues à tort comme isolées ou marginales. En réalité, elles sont pleinement membres de la communauté, avec leurs droits, leurs aspirations et leurs talents.

« L’inclusion n’est pas une option : c’est une nécessité pour une société équitable. »

Le message transmis est donc clair et porteur d’espoir : ce n’est pas aux personnes sourdes de s’adapter en permanence à un monde conçu sans elles, mais bien à la société de s’ouvrir, de s’adapter et d’inclure. Cette inversion de perspective est essentielle pour faire progresser l’égalité des chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi, mais aussi pour garantir une vie digne à tous.

Une démarche qui devrait susciter une prise de conscience collective et une mobilisation de tous les acteurs — pouvoirs publics, entreprises, écoles, familles — afin de bâtir une société réellement inclusive, où la différence n’est pas un obstacle mais une richesse.

A.B.A