Bourse Tunis : 10 plus fortes hausses de revenus 8 août 2025 Par : Communiques Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par ARTES (+52,7), NEW BODY LINE (+52,4), STA (+45,9%), ICF (+45,6%) et CITY CARS (+34,3%).