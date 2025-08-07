BNA Assurances a le plaisir d’annoncer que, par décision en date du 06 août 2025, le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus relatif à l’admission, par inscription directe, des actions de notre société au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis.

Cette étape marquante est le fruit d’un processus de transformation engagé depuis 2018, alliant restructuration, renforcement de la gouvernance et montée en performance. Elle s’inscrit dans une stratégie de croissance durable, portée par une vision claire et des engagements forts envers ses partenaires.

L’accès à la Bourse ouvre à BNA Assurances de nouvelles perspectives d’innovation et de développement tout en consolidant son positionnement dans le tissu économique national.

Adossée à la solidité du Groupe BNA, la compagnie réaffirme à travers cette opération sa volonté de devenir un acteur majeur et de référence dans le secteur des assurances.