Tunis, 7 août (TAP) – La journée de jeudi s’annonce sous le signe de la stabilité météorologique. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera globalement clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures connaîtront une légère hausse, atteignant des niveaux modérés sur les côtes et les hauteurs (entre 30°C et 34°C), et plus marqués dans les régions intérieures où le mercure oscillera entre 35°C et 39°C.

Le vent soufflera de secteur Est, faible à modéré le matin, avant de se renforcer quelque peu dans l’après-midi, notamment sur le sud du pays. La mer sera peu agitée, offrant des conditions favorables à la navigation et aux activités balnéaires.