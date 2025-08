Tunis, le 6 août 2025 – La Tunisie connaît ce mercredi une journée aux conditions météorologiques contrastées. Si le ciel est nuageux sur l’ensemble du pays en début de journée, l’après-midi verra l’apparition d’un ciel partiellement nuageux sur le nord et le centre, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM).

Côté vent, les directions varient : un vent de secteur nord soufflera sur les régions du nord et du centre, tandis qu’au sud, il proviendra de l’est. Le golfe de Tunis sera particulièrement touché par un vent relativement fort. Dans l’après-midi, l’extrême sud du pays pourrait connaître un renforcement des vents, avec des tourbillons de sable locaux.

La mer, quant à elle, sera agitée dans le golfe de Tunis et houleuse sur les autres côtes avant de se calmer en fin de journée. Concernant les températures, une légère hausse est attendue. Les maximales atteindront 28 à 33°C sur les régions côtières et les hauteurs, et grimperont jusqu’à 34 à 38°C dans les autres régions du pays.