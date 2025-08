Le public de la 59ème édition du Festival international de Carthage (FIC) avait rendez-vous, dans la soirée du 3 août 2025, avec l’actrice et chanteuse française Chantal Goya. Intitulé “Sur la route enchantée”, le spectacle, organisé avec le soutien du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a été rehaussé par la présence de la ministre Asma Jebri ainsi que de la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi.

Véritable icône des spectacles pour enfants depuis près de 50 ans, Chantal Goya compte à son actif des titres qui ont bercé plusieurs générations. Depuis le début de l’année, elle a donné plusieurs concerts à guichets fermés.

La comédie musicale “Sur la route enchantée”, conçue à l’origine pour les enfants, a rassemblé à Carthage un public familial venu découvrir l’univers fantastique de Chantal Goya. Vêtue de sa fameuse robe rose, elle a emprunté la route imaginaire de la forêt de Brocéliande, où des jouets géants ont pris vie grâce aux danseurs incarnant un monde féerique où l’imaginaire se mêle à la danse.

“J’ai connu vos parents quand ils étaient petits”, a lancé Chantal Goya aux enfants, captivés par ses pas de danse et les personnages animaliers qui l’entouraient. Elle a aussi évoqué son attachement à la Tunisie, où elle passe régulièrement ses vacances depuis plusieurs décennies.

Le premier personnage marquant du spectacle fut Jeannot Lapin, qui s’est vengé du chasseur pour rendre justice à son espèce. Les lapins ont alors célébré cette victoire avec une danse de claquettes sur une chorégraphie de Jean Dujardin. Vint ensuite Maître Renard, à la fois magicien rusé et violoniste talentueux, suivi de Loulou, le loup mal-aimé, venu plaider sa cause avec douceur. Entre-temps, l’amphithéâtre s’est transformé en salle de classe géante pour chanter les lettres de l’alphabet. Chantal Goya a salué son public enthousiaste en s’exclamant “La plus jolie classe du monde est ici en Tunisie !”.

L’univers fantastique s’est ensuite assombri avec l’apparition du sorcier, puis des fantômes du château. Après l’intermède, les danseurs sont revenus déguisés en spectres, chaînes aux poignets, pour interpréter la chorégraphie de “Nous sommes les fantômes du château”. L’aventure a continué avec courses-poursuites et obstacles à franchir pour atteindre le palais du Chat Botté, qui est apparu sur les écrans géants. La célèbre Bécassine a rejoint Chantal Goya sur scène pour danser sur “Bécassine, c’est ma cousine”, suivie de Monsieur le Chat Botté, Pinocchio et bien d’autres personnages familiers, chacun célébré par un morceau dédié. Clowns, saltimbanques et fées aux costumes colorés ont ajouté leur magie à cette fresque vivante.

Toujours proche de son public, Chantal Goya a partagé un souvenir marquant de sa carrière : ” J’ai remplacé Brigitte Bardot quand elle a été malade”, a-t-elle confié, avant d’évoquer sa collaboration avec son mari Jean-Jacques Debout, qui lui a composé sa toute première chanson, “Adieu les jolis foulards” (1975), reprise dans cette soirée avec une émotion palpable.

Les enfants, émerveillés par les marionnettes, les costumes et les chansons entraînantes, ont vécu un rêve éveillé, tandis que les parents ont retrouvé avec nostalgie les sons et les décors de leur propre enfance. La soirée a été une rare parenthèse de complicité intergénérationnelle. Les voix des enfants se sont mêlées à celles des adultes, fredonnant ensemble des refrains simples et joyeux…Une parenthèse enchantée loin des écrans et du tumulte, où l’on prend le temps de rêver… et de croire à la magie.