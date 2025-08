La municipalité de Sakiet Sidi Youssef prévoit de réhabiliter les stations de pompage d’assainissement des quartiers Mellassine et Ennour, et de réparer les fuites et dégâts causés par leurs récentes pannes, a indiqué le secrétaire général Omar Zoghlami.

Lors de la visite du gouverneur Walid Kaabia à Sakiet Sidi Youssef, Zoghlami a fait savoir que la municipalité a finalisé les procédures du projet de réhabilitation des stations de pompage et d’extension du réseau d’assainissement à la Cité Al Intilek, pour un coût de 171 mille dinars, avec un démarrage prévu au moois d’août courant.

Un projet d’aménagement et de réhabilitation du quartier Essanoubar à Sakiet Sidi Youssef sera également réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), ce qui permettra, selon la même source, d’améliorer la qualité de vie des habitants de la ville.

Concernant l’alimentation en eau potable dans les différentes Imadas de la délégation, les données disponibles indiquent l’avancement des travaux de forage du puits profond “Sakiet 7” à la localité de Safaya.

Cela contribuera au renforcement des ressources hydriques des groupements hydrauliques, ce qui permettra de réduire les coupures d’eau qui ont touché la région dernièrement en raison du manque de ressources.

A cette même occasion, le gouverneur a annoncé que des conduites principales et secondaires, sur environ 94 km, seront installées depuis le puits agricole vers les localités de Sidi Rebah et Ettabia afin d’améliorer l’approvisionnement en eau potable, avec un début des travaux prévu dans les prochains jours.