Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) et Serial Dreamer (structure de production artistique basée au Canada) proposent, le mercredi 6 août 2025 à 21h30, dans le cadre enchanteur du Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said, un concert exceptionnel marquant l’aboutissement de la résidence artistique du projet musical “DADA”, menée du 1er au 6 août 2025 par l’artiste Mohamed Hedi Agrebi.

Ce projet réunit sur scène une formation singulière, dirigée par Mohamed Hedi Agrebi, à la direction artistique, au chant et à la composition. A ses côtés, le pianiste Wajdi Riahi façonne des textures harmoniques raffinées, tandis que la guitare basse de Zied Lakoud imprime le groove et le flux rythmique. Akram Ben Romdhane apporte une touche de tradition contemporaine grâce aux timbres revisités de son oud. Le percussionniste Zoubaier Messai explore des rythmiques polymétriques au tar, tandis que Pierre Hurty enrichit l’ensemble par des interventions percussives innovantes à la batterie.

Ce concert viendra clore une semaine de création collective, à la croisée des cultures et des sonorités, où se sont mêlées recherche musicale et expression artistique libre.

Chanteur, compositeur et saxophoniste, Mohamed Hedi Agrebi a grandi dans un univers profondément nourri par la création musicale. Autodidacte, il poursuit un parcours universitaire en musique jusqu’en 2012, avant de s’orienter pleinement vers la composition. Il commence par revisiter le patrimoine tunisien, notamment les chants soufis, puis se consacre à des créations originales, inspirées entre autres par les textes du poète Mohamed Sghaier Ouled Ahmed. A son actif des titres comme “Harba”, “Ilahi”, “Mechi”, “Slam Allah”, ainsi que plusieurs reprises revisitées, dont “Ena Snâani Sanâa”.