Dans le cadre de la convention spécifique tripartite de coopération scientifique, portée par les responsables scientifiques Ahmed Gadhoum et Yassine Lakhal de l’Institut National du Patrimoine (INP), Salem Mokni de l’Université de Sfax et Solenn de Larminat d’Aix-Marseille Université/CNRS, et dans le cadre du projet de partenariat international de formation-recherche et de valorisation intitulé “Haya bina Thyna” financé par l’Ambassade de France en Tunisie, une mission scientifique et académique a été menée du 1er au 18 juillet 2025 sur le site archéologique de Thaenae (situé à près d’une dizaine de kilomètres de Sfax), informe l’INP sur sa page facebook.

Une masterclass autour de la conservation-restauration des mosaïques in situ a été encadré par Samira Arous Oueslati, Tessa Pirillo et Francesco Valenti. A cette occasion, une quinzaine d’étudiants des universités de Sfax et Tunis, ainsi que des conservateurs de l’INP, sont intervenus sur les mosaïques du site nécessitant une intervention d’urgence pour stabiliser leur état de conservation. Les opérations réalisées, mentionne la même source, comprenaient notamment le nettoyage, le constat d’état, la couverture photographique, l’entoilage, l’enlèvement des anciens mortiers d’intervention, le contrôle acoustique, l’injection dans les zones creuses, la réadhésion du tessellatum, et le recouvrement par du géotextile et du sable.

Parallèlement, une première étude du bâti des thermes des “Mois” a été conduite, accompagnée d’une première réflexion sur les aménagements nécessaires à la protection des bassins. Cette phase a été assurée par Nabil Belmabrouk (INP), Adeline Basty (Croisée d’Archi) et Giulia Cucci (AMU/CCJ), avec une analyse des liants architecturaux à base de chaux réalisée par Frédéric Rivière. Cette étude vise à affiner la chronologie des bâtiments thermaux, mettre en place une typologie des liants, caractériser le patrimoine technique du site et mieux comprendre l’évolution des savoir-faire au fil du temps, tout en ouvrant la voie à d’autres pistes de recherche.

La mission a également permis la poursuite du relevé topographique du site, mené par Abdallah Nayli (INP), en lien avec une couverture photogrammétrique des thermes et des maisons réalisée par Rached Hamdi (INP) et Alberto Bravo-Morata Rodriguez (Ipso Facto). De leur côté, Fatma Haddad (Université de Tunis) et Rémi Rêve (AMU/CCJ) ont poursuivi l’étude du matériel céramologique issu des prospections réalisées lors des première et deuxième campagnes de 2024.

Une formation spécifique a été organisée autour de la topographie, de la photogrammétrie et de l’usage du scanner 3D Leo (Artec). En parallèle, les premières étapes de l’élaboration du futur circuit de visite du site ont été engagées. Celui-ci devrait être mis en place dans les mois à venir, dans le cadre du programme de valorisation du site, accompagné d’un premier nettoyage des espaces situés autour des monuments concernés.

Le site archéologique, de son nom romain Thaenae, connu aujourd’hui sous l’appellation Thyna, fait l’objet d’un projet de partenariat international de formation-recherche et de valorisation intitulé “Haya bina Thyna”. D’une durée de 24 mois (2023-2025), ce projet vise à faire du site archéologique de Thaenae un site régional pilote dans le domaine de la formation à la recherche, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine archéologique du Sud tunisien.