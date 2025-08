Après une période de forte chaleur, la météo tunisienne marque le pas ce lundi 4 août avec une légère baisse des températures sur l’ensemble du territoire. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des nuages qui se densifieront en fin de journée dans le sud-ouest du pays. Ces cumulus pourraient même s’accompagner de quelques averses faibles et éparses.

Cette accalmie relative se traduira par des maximales comprises entre 28 et 33 degrés Celsius dans les régions du nord, sur les hauteurs et le long des côtes. Ailleurs, dans les régions intérieures, le mercure atteindra des valeurs plus élevées, oscillant entre 34 et 39 degrés. Une exception est à noter pour l’extrême sud, où les températures pourraient grimper jusqu’à 41 degrés.

Le littoral devra faire face à une mer agitée à très agitée, tandis que le vent soufflera modérément, avec des phénomènes de sable à prévoir dans le sud.