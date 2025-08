La Tunisie s’attend à une journée de samedi marquée par un temps instable, avec des passages nuageux et des risques d’averses. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le ciel sera parfois dense au nord, avec des pluies éparses attendues dès le matin. L’après-midi, des cellules orageuses se formeront dans les régions de l’Ouest avant de se déplacer vers l’Est, pouvant être accompagnées localement de grêle.

Le vent soufflera principalement d’Est au Nord et au Centre, tandis qu’il sera de secteur Sud au Sud avant de tourner également à l’Est. Il est prévu faible à modéré, mais pourra se renforcer près des côtes et dans le Sud, où des tourbillons de sable sont à prévoir, avec des rafales pouvant dépasser 80 km/h sous les orages.

Côté mer, la situation variera : elle sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes, avant de devenir agitée en fin de journée sur la côte Nord.

Enfin, les températures maximales afficheront une nette disparité selon les régions. Elles oscilleront entre 30 et 36 degrés sur le Nord, les côtes et les hauteurs. Dans les autres régions, le mercure grimpera entre 37 et 43 degrés, et pourra même atteindre les 45 degrés dans le Sud en raison de la présence du sirocco.