La Tunisie se prépare à des conditions météorologiques instables. L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin spécial annonçant l’arrivée de pluies orageuses et de grêle sur plusieurs régions.

Cet après-midi, des cellules orageuses se formeront sur les régions ouest du nord et du centre, provoquant des précipitations. Ces pluies s’étendront progressivement vers l’est et pourraient s’accompagner de grêle par endroits. L’INM met particulièrement en garde contre des averses potentiellement diluviennes, notamment sur les gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kairouan.

Le vent, initialement faible à modéré, se renforcera considérablement pendant les averses orageuses, avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h. Ces vents violents pourraient également provoquer des soulèvements de sable et de poussière dans le sud-ouest du pays.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les maximales atteindront entre 29 et 34 degrés Celsius sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés Celsius sur le reste du territoire, avec des pointes à 43 degrés dans le sud-ouest où le sirocco pourrait se faire sentir. La mer, peu agitée en début de journée, deviendra agitée le long des côtes est.