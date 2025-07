La majorité des clubs tunisiens passe depuis des années par de sérieuses difficultés financières en raison de l’accumulation des dettes envers plusieurs parties parmi les joueurs, les entraîneurs, les fournisseurs, les structures et les installations de l’Etat, les exposant à des sanctions d’interdiction de recrutement par la FIFA et même de participation aux compétitions nationales et continentales, en cas de non règlement de leurs litiges.

A l’approche des délais légaux fixés par la Confédération africaine de football (CAF), à travers la Fédération Tunisienne de la discipline, en vue de présenter des justificatifs de paiement de leurs dettes ou de conclusion d’accords de rééchelonnement avec les créanciers, et ce avant le coup d’envoi de la saison 2025-2026, afin d’obtenir les licences de participation au championnat de Ligue 1, prévu le 9 août, l’Etat a rapidement pris une série de mesures visant à soutenir les clubs dans le règlement d’une partie de leur crise financière, et ce, dans un souci de préservation de leur pérennité, conscient de leur rôle social et éducatif.

La décision du président de la République Kaies Saïed, en date du 29 juillet, visant à permettre aux associations sportives de rééchelonner leurs dettes envers la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), sur une période de cinq ans, vise en effet à alléger davantage les charges financières pesant sur les clubs et à leur offrir une bouffée d’oxygène pour sortir de l’impasse financière qu’ils traversent.

Dans ce contexte, Moez Mestiri, porte-parole officiel de la FTF, a déclaré à l’agence TAP, que le bureau fédéral a accueilli avec beaucoup satisfaction la décision présidentielle qu’il considère comme une preuve de l’attention que porte la plus haute autorité de l’Etat au football tunisien.

Il a souligné que cette décision aura un impact positif sur tous les clubs tunisiens, en les aidant à honorer leurs dettes dans de meilleures conditions et en leur offrant une opportunité importante d’ancrer une culture de stabilité financière.

Il a ajouté que les répercussions de cette décision sur les clubs tunisiens engagés dans les différentes compétitions continentales seront tangibles, espérant à ce propos que les clubs respectent scrupuleusement les modalités de rééchelonnement et ses échéances afin d’assurer une stabilité financière et administrative durable.

Mestiri a rappelé que le bureau fédéral œuvre en parfaite coordination avec l’autorité de tutelle et les clubs, à promouvoir le paysage footballistique dans le bien du football tunisien et son rayonnement à l’échelle régionale, continentale et internationale.

De son côté, le président du comité directeur du CA Bizertin, Samir Yaaoub, a exprimé à l’agence TAP la gratitude de toutes les composantes du club pour la décision présidentielle concernant le rééchelonnement des dettes des associations sportives envers la CNSS. Il a indiqué que cette mesure permettra au club de dégager des liquidités pour régler d’autres créances, lever les interdictions de recrutement et assurer une bonne préparation pour la nouvelle saison.

Il a également plaidé pour l’adoption rapide d’un cadre juridique spécifique aux structures sportives, afin d’adapter la législation aux réalités du sport tunisien et à ses évolutions internationales, estimant que cette loi devrait favoriser une gestion plus efficace et transparente.

Pour sa part, Sabeur Harzallah, président de l’instance dirigeante de l’US Monastir, a salué cette initiative présidentielle, estimant que ce soutien financier donnera un nouveau souffle aux clubs, leur permettant de résoudre d’autres litiges en redirigeant une partie des fonds initialement destinés à la CNSS.

Il a souligné, lui aussi, l’urgence d’adopter une loi sur les structures sportives, visant à transformer les associations en entreprises rentables. Selon le dirigeant du club, cela permettrait de diversifier leurs sources de revenus, renforcer leur stabilité financière et améliorer leur gestion.

En conclusion, les clubs tunisiens sont plus que jamais appelés à adopter les principes de bonne gouvernance dans la gestion de leurs finances et la restructuration administrative et technique et à rompre avec les pratiques provisoires qui les exposent à des crises chroniques.