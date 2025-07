Le théâtre de plein air de Hammamet a accueilli, mercredi soir, le quatuor espagnol féminin “Las Migas” pour une soirée spéciale de près d’une heure trente au rythme du flamenco moderne.

Le quatuor est aujourd’hui une référence en matière de Flamenco moderne, un genre très sollicité, et arpente les scènes du monde entier. Ses artistes sont lauréates des “Latin Grammy Awards”, prestigieux prix annuels récompensant les artistes de la musique latine dans diverses catégories (meilleur album, chanson, nouvel artiste).

Par cette nuit venteuse de fin juillet sur le golfe de Hammamet, Les Las Migas, cheveux dans le vent, étaient vêtues sobrement en un style décontracté, dégageant un charisme avenant. Elles ont offert des mélodies qui chantent les quatre éléments de la nature, mais aussi des thématiques autour de la vie, la nostalgie, l’amour et l’égalité.

Le quatuor de musiciennes-compositrices-interprètes se produit pour la première fois en Tunisie dans une performance alliant jazz, musique gitane, flamenco ancien et moderne et “La Bossa Nova”.

Après avoir salué, en leur langue natale, le public du Festival International de Hammamet, la formation musicale composée de quatre interprètes et autres musiciens, a enchainé avec “Grito”, une mélodie somptueuse en guise d’ouverture.

De leur répertoire et leur musique ouverte sur le monde, elles ont interprété des morceaux hautement rythmés et bouleversant, comme “Pena, Penita, Pena”, “Una, Mica, Mès”, ou encore “La Trincheda Helada”, “Agua”, “Mediterráneo” et “Antonia”. Pétillant et hors du temps, leur aura sublime grâce à la Country urbaine qu’elles jouent et aux thématiques engagées qu’elles prônent.

S’exprimant en un charmant accent français, le quatuor avec à sa tête Marta Robles, la leader du groupe, a rendu hommage à la Tunisie, ou “Tunez” en espagnol, rappelant les relations culturelles et historiques séculaires unissant la Tunisie et l’Espagne.

Les Las Migas sont issues de différentes villes espagnoles, de l’Andalousie à la Catalogne jusqu’à la province de l’Estrémadure. Fortes de leurs origines diverses, leur musique est une fusion de genre entre flamenco, tango, rumba et les sonorités urbaines (pop, du folk, jazz …).

Elles tirent leur nom du mot espagnol Las Migas qui signifie les miettes qui est aussi en lien avec un nom d’un plat espagnol traditionnel du même nom. Las Migas est aussi le titre de l’un de leur tubes.

Créée en 2004, la formation de flamenco barcelonaise a réussi à s’imposer dans ce style musical -inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2010,- brisant ainsi les codes de ce genre traditionnellement dominé par des groupes masculins.

Las Migas, dirigé par la guitariste et compositrice Marta Robles, basée à Minorque, a 20 ans d’expérience et six albums studio. Sa musique a joué dans plus de 50 pays sur tous les continents, avec des concerts dans des endroits aussi divers, indique le site de Las Migas.

Tout au long de sa carrière, le quatuor a été nominé à trois reprises pour le Latin Grammy dans la catégorie du meilleur album de musique flamenco (2016, 2022 et 2024), un prix qu’il a remporté en 2022. Il a également reçu le prix MIN du meilleur album de musique du monde en 2019 et 2023 pour leurs œuvres Rumberas yLibres.

En mai 2025, Las Migas a présenté son nouvel album “Flamencas”, un hommage à l’essence et à la pureté du flamenco, dans lequel le groupe reformule son langage vers un regard plus contemporain et puissant. L’album a été produit par Marta Robles, avec Sebastián Merlín et Oriol Riart, et a la collaboration stellaire de Tanxugueiras sur la chanson “Grito”, une pièce qui transcende les frontières musicales et géographiques.

Après une tournée intense aux États-Unis et au Canada en 2024, avec plus de 25 concerts, le groupe continue de miser sur le nouveau flamenco lors de sa tournée mondiale 2025-26, sur des scènes aussi emblématiques que le Palau de la Música Catalana ou le Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.

Les Las migas ont collaboré avec des artistes espagnols comme les chanteurses Estrella Morente et Rozalén, les chanteurs et musiciens El Kanka et Miguel Poveda, Josemi Carmona et Tomatito qui s’est produit à Hammamet en 2024, ou encore le groupe rock Viva Suecia Raül Refree et le chanteur-compositeur américano-argentin Kevin Johansen.

La Tunisie est une nouvelle étape de la tournée de ce groupe de référence grâce à sa musique et ses multiples collaborations avec des artistes de renom et de styles divers, ce qui « confirme sa capacité unique à jeter des ponts entre les genres et les générations », comme mentionné sur le site officiel des Las Migas.