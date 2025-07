Au 30 juin 2025, la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR) affiche une performance solide, avec une croissance significative des primes émises et une amélioration de ses produits financiers. Le chiffre d’affaires global s’établit à 252,7 millions de dinars, en hausse de 7,4 % par rapport à la même période de 2024.

Croissance dans toutes les branches

Dans le segment non-vie, la progression est particulièrement marquée dans la branche santé (+10,7 %), soutenue par les nouvelles souscriptions et la revalorisation des assiettes de cotisation. La branche transport enregistre un bond de 22,6 %, grâce au développement des polices d’abonnement et de nouvelles affaires en assurance aviation. Le segment automobile, pilier traditionnel de l’activité, progresse de 4,8 %, dopé par les produits TRIK ESSLAMA, les contrats flottes et l’assurance frontières.

Côté assurance vie, la croissance atteint 14,9 %, tirée par les offres d’épargne et les couvertures temporaires décès collectives.

Les primes acquises s’élèvent à 220,4 MD, en hausse de 6,4 %, tandis que les primes cédées enregistrent une évolution plus modérée de 0,8 %.

Baisse maîtrisée des indemnisations

Les indemnisations versées diminuent de 4,8 %, à 133,5 MD, contre 140,3 MD un an plus tôt. Cette baisse s’explique principalement par la diminution des sinistres en assurance automobile (-7,5 %), notamment grâce à la réduction de la fréquence des accidents matériels et corporels. Les branches transport (-0,5 MD), santé (-0,3 MD) et vie (-0,3 MD) affichent également des indemnisations en léger recul.

Résultat financier en forte progression

Les produits financiers bruts s’élèvent à 64,9 MD, en hausse de 17,2 % sur un an. Cette progression est notamment portée par une plus-value sur cession de titres d’environ 5,3 MD, témoignant d’une gestion financière active et performante.