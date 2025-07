Des biens immobiliers domaniaux seront cédés au profit d’un nombre de structures publiques, à l’instar de l’Agence Foncière d’Habitation (AFH), de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), ainsi que des deux municipalités de Gafsa et de Kébili, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, c’est ce qu’a été décidé, lors de la réunion de la commission consultative nationale des opérations immobilières, tenue, lundi, sous la présidence du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

D’après un communiqué, publié par le département des Domaines de l’Etat, il a été décidé, également, d’approuver l’acquisition de biens immobiliers pour la réalisation de projets publics à l’initiative des ministères de l’Intérieur, de la Santé et de l’Éducation.