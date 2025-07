Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la plupart des régions connaîtront un ciel clair à peu nuageux, une situation estivale classique. Cependant, cette accalmie s’accompagne d’un vent fort et d’une mer agitée sur le littoral, annonçant un contraste marqué entre ciel dégagé et conditions maritimes intenses.

Le vent de secteur nord-ouest au Centre et au Sud, et de secteur est dans le Grand Sud, sera particulièrement puissant près des côtes. Les rafales pourraient atteindre temporairement 60 km/h, rendant la mer très agitée au nord et agitée ailleurs.

Le Golfe de Gabès connaîtra également une mer moutonneuse, ce qui pourrait compliquer les activités nautiques et maritimes. À l’intérieur du pays, le vent restera faible à modéré, se renforçant toutefois en fin de journée et durant la nuit sur les hauteurs.

Du côté des températures, la tendance est à la hausse. Les maximales s’établiront entre 30 et 35 °C dans le Sud, près des côtes et sur les hauteurs. Le reste du pays verra le mercure grimper, avec des valeurs comprises entre 36 et 39 °C. Cette chaleur persistante, combinée aux conditions de vent, caractérise bien la fin de saison estivale en Tunisie, où les baigneurs et plaisanciers devront rester prudents.