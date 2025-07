Le théâtre de plein air de Hammamet a accueilli, mercredi soir, le groupe italien “Addict Ameba” dans une prestation sous le signe de la diversité offrant un voyage sonore entre jazz, funk, blues, rock, afrobeat et éthio-jazz.

Rabii Brahim, acteur et musicien tunisien, qui collabore avec le groupe milanais depuis des années a rejoint la scène ajoutant ainsi une touche musicale tunisienne.

Rabii Brahim a collaboré avec les musiciens d’Addict Ameba dans notamment “Ya Bled”, single extrait de leur deuxième album, « Caosmosi ». Cette chanson raconte l’amour pour la terre natale et la nostalgie chez les migrants.

Dans cet album le collectif a également collaboré avec Joshua Idehen, poète et chanteur anglo-nigérian et plume des groupes Sons Of Kemet et The Comet is Coming, auteur et voix principale du titre “Look At Us”.

Le groupe milanais a offert un véritable voyage musical dans les cultures et les contrées sous les sonorités de divers instruments : saxophone, trompette, percussion africaine, sud-américaine, Tam Tam, batterie, basse, guitares, claviers et bongos.

Ce show, entièrement instrumental, a démarré avec des pistes sonores envoûtantes et des morceaux comme “Furiosa”, “Panamor” ou encore “Panorama”.

Le leader du groupe Paolo Cerruto a rappelé les liens culturels séculaires entre les Tunisiens et les Italiens, unis par la musique, le patrimoine sicilien, la richesse linguistique et la proximité géographique et historique des deux pays de la rive sud de la Méditerranée.

Addict Ameba est un collectif musical basé à Milan qui puise avec audace dans la fusion des genres et des styles en jazz, funk et sons alternatifs, avec un zeste de rythmes rock.

Ce groupe de dix musiciens est né au studio historique « Il Guscio », dans le quartier de Casoretto, où leur premier album, « Panamor », a été enregistré et diffusé en 2020. Ce même album mélange afro, jazz éthiopien, rock psychédélique et musique latine et a été salué par la critique, largement bien accueilli par le public.

En 2024, les musiciens ont sorti leur deuxième album, « Caosmosi », publié par « La Tempesta », qui les a désignés comme étant l’un des projets les plus intéressants de l’underground italien.

Avec des arrangements originaux et ambitieux, son premier album Panamor représente “une union profonde entre les êtres vivants et les objets dans un monde de plus en plus divisé”, peut-on lire sur la plateforme spécialisée « Discogs ».

Plus qu’un simple groupe, Addict Ameba est un large collectif italien qui fait de la fraternité l’arme pour traverser ensemble la musique live. La force motrice réside dans le contexte hétérogène de ses membres et la relative familiarité avec différents domaines folkloriques », indique le célèbre site de discographie.

Lors de ce concert présenté dans le cadre du 59ème festival international de Hammamet, “Addict Ameba” a notamment rendu hommage à la bande Gaza sous blocus et ses habitants vivant une crise humanitaire sans précédent.