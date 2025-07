Le ministre de l’Economie et de la planification Samir Abdelhafidh a discuté jeudi, 24 juillet 2025, avec le Directeur principal chargé de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD),Mark Davis, actuellement en visite de travail à Tunis, de l’avancement d’un nombre de programmes et de projets financés par la Banque. Les deux parties ont également examiné les perspectives pour renforcer davantage la coopération financière et technique, au cours de la prochaine période.

Cette coopération devra concerner un certain nombre de domaines vitaux et de priorité nationale, tels que le transport, l’eau, l’assainissement, les énergies renouvelables, le phosphate et le soutien au secteur privé, a indiqué le ministère de l’Economie et de la planification dans un communiqué publié jeudi. Le ministre a salué le niveau de la coopération entre la Tunisie et la Banque, soulignant l’intérêt à renforcer davantage cette coopération et d’élargir ses domaines, conformément aux priorités de la Tunisie et ses objectifs de développement.

De son côté, Mark Davis a exprimé l’engagement de la BERD à poursuivre son appui à la Tunisie dans son processus de réforme et dans l’exécution de ses programmes de développement prioritaires, ainsi que la volonté de consolider le partenariat entre les deux parties . Il a également mis l’accent sur la disponibilité de la Banque pour étudier les propositions de projets présentées au financement et œuvrer à fournir l’appui et l’expérience technique nécessaires.