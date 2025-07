Un nouveau festival baptisé “Les Contes des quartiers” se déroule dans sa première édition du 19 juillet au 03 août 2025 dans certains quartiers populaires de la Capitale.

Ce festival offre une expérience culturelle innovante et unique, pour les habitants de quartiers comme Sidi Hussein, Harairia, Attaiaran, Ibn Sina (Avicenne) et Mallassine, peut-on lire dans un communiqué publié, mardi soir, sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

La même source inique un « événement unique qui vise à restaurer l’art des contes populaires et de l’utiliser pour raviver la mémoire collective et lutter contre la marginalisation culturelle et sociale dans les quartiers à forte densité démographique », a-t-on indiqué.

« Loin d’être un évènement éphémère, ce festival des Contes des quartiers est un projet culturel citoyen qui mise sur la participation des habitants dans le développement culturel et la revalorisation de la place de l’art du conte dans la rue et à l’école », ajoute la même source.

Le ministère a dévoilé une « programmation, riche et diversifiée alliant art, pédagogie, documentation et divertissement ». Des performances artistiques, alliant conte, théâtre, spectacles folkloriques et musique alternative ont lieu dans divers espaces dont les places publiques et les écoles.

Des ateliers et des concours entre conte, écriture créative, dessin et monologues populaires sont organisés au profit des enfants et des jeunes.

Des rencontres intellectuelles auxquelles participent des chercheurs et des créateurs sont consacrées à l’examen du rôle de la mémoire populaire orale et de l’art du conte dans la lutte contre la marginalisation culturelle, indique le ministère.

La transmission est au cœur de ce rendez-vous où les séniors racontent aux jeunes l’histoire de certains personnages et les événements historiques ayant marqué la vie dans les quartiers dans une volonté de réhabiliter l’identité locale et la mémoire collective.

Chaque quartier a une histoire qui mériterait d’être racontée dans ce festival des « Contes des quartiers » offrant une expérience collective qui reconnecte la culture et la société.