“The Voice of Hind Rajab” écrit et réalisé par Kaouther ben Hania a été sélectionné dans la “Compétition Venezia 82” de la 82ème édition du Festival international du film de Venise, La Mostra de Venise, prévue du 27 août au 6 septembre 2025.

Le festival a dévoilé, mardi, la liste des films de la sélection officielle en compétition (Venezia 82, Orizzonti et le Prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du meilleur premier film) et hors compétition.

“The voice of Hind Rajab” est soutenu par le Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique

“The voice of Hind Rajab” est une coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four. Le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) a annoncé que ce film a bénéficié d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique, au ministère des Affaires Culturelles.

Ce long métrage de fiction (89’) est porté par un casting composé de Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Synopsis: “29 janvier 2024. Les volontaires du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous le feu à Gaza, implorant des secours. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout ce qu’ils peuvent pour lui amener une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab”.

“Je suis profondément honoré que LA VOIX DE HIND RAJAB ait été sélectionnée pour la Compétition au Festival du film de Venise de cette année. Mes sincères remerciements à Alberto Barbera et à tout le comité de sélection pour avoir offert cet incroyable coup de projecteur sur le film”, peut-on lire dans un long post de la réalisatrice publié sur la page facebook de son producteur tunisien Tanit Films.

La réalisatrice et scénariste y relate l’histoire derrière ce film réalisé en 12 mois. Tout a commencé au moment où elle a “entendu un enregistrement audio de Hind Rajab implorant de l’aide. À ce moment-là, sa voix s’était déjà répandue sur Internet”. Et d’ajouter, “j’ai immédiatement ressenti un mélange d’impuissance et une tristesse écrasante”.

Ben Hania dit avoir tissé une histoire autour des témoignages de la mère de Hind et les personnes qui essayaient de l’aider, “en utilisant l’enregistrement audio réel de la voix de Hind, et en construisant un film à un seul endroit où la violence reste hors écran….”. Elle présente une « histoire qui ne concerne pas seulement Gaza. Cela parle d’un chagrin universel.”, tout en exprimant le souhait que la voix de Hind Rajab soit entendue”.

La réalisatrice dont les principaux films sont des coproductions internationales associant plusieurs partenaires dans la coproduction et la distribution, présente cette année son sixième long métrage avec notamment “L’Homme qui a vendu sa peau” et “Les filles d’Olfa” candidats de la Tunisie aux 93èmes et 96èmes Oscars.

Venezia 82: 21 longs métrages dans la course au Lion d’Or

“The voice of Hind Rajab” figure parmi 21 longs métrages dans la compétition : The Wizard of the Kremlin d’Olivier Assayas, Jay Kelly de Noah Baumbach, A House of Dynamite de Kathryn Bigelow, Sun Rises on Us All de Cai Shangjun, Frankenstein de Guillermo Del Torois), Elisa de Leonardo Di Costanzo, À pied d’œuvre de Valérie Donzelli, Silent Friend d’Ildikó Enyedi, The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, Bugonia de Yorgos Lanthimos, Duse de Pietro Marcello, Un film fatto per Bene de Franco de Maresco, Orphan de László Nemes, The Stranger de François Ozon, No Other Choice de Park Chan-wook, Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi, The Smashing Machine de Benny Safdie, Girl de Shu Qi, La Grazia de Paolo Sorrentino.

Présidé par le réalisateur américain Alexander Payne, le jury international de la Compétition Venezia 82 comprend le réalisateur et scénariste français Stéphane Brizé, la réalisatrice et scénariste italienne Maura Delpero, le réalisateur, scénariste et producteur roumain Cristian Mungiu, le réalisateur et scénariste iranien Mohammad Rasoulof, l’actrice, écrivaine et scénariste brésilienne Fernanda Torres et l’actrice chinoise Zhao Tao.

Le jury de Venezia 82 décernera les prix officiels suivants aux longs métrages en compétition : Lion d’Or du Meilleur Film, Lion d’Argent – Grand Prix du Jury, Lion d’Argent de la Meilleure Réalisation, Coppa Volpi de la Meilleure Actrice, Coppa Volpi du Meilleur Acteur, Prix du Meilleur Scénario, Prix Spécial du Jury et Prix « Marcello Mastroianni » du Meilleur Jeune Acteur ou Actrice.

Présidé par la cinéaste écossaise Charlotte Wells, le jury du prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du meilleur premier film comprend le réalisateur et scénariste italien Silvio Soldini et la réalisatrice et productrice franco-tunisienne Erige Sehiri.

Organisé par la Biennale di Venezia, le Festival International du Film de Venise a pour objectif de “sensibiliser et de promouvoir le cinéma international sous toutes ses formes en tant qu’art, divertissement et en tant qu’industrie, dans un esprit de liberté et de dialogue”.

Tous les prix officiels seront annoncés lors de la cérémonie de clôture du 82ème Festival international du film de Venise, le samedi 6 septembre sur la scène de la Sala Grande du Palazzo del Cinema au Lido de Venise.

Compétition Venezia 82 :

– The Wizard of the Kremlin, Olivier Assayas (France,120’)

– Jay Kelly, Noah Baumbach (Etats Unis, Royaume-Uni, Italie, 132′)

– The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania (Tunisie, France, 89′)

– A House of Dynamite, Kathryn Bigelow (Etats-Unis, 112′)

– Sun Rises on Us All, Cai Shangjun (Chine, 133′)

– Frankenstein, Guillermo Del Toro (Etats-Unis, 149′)

– Elisa, Leonardo Di Costanzo (Italie, Suisse, 105′)

– À pied d’œuvre, Valérie Donzelli (France, 92′)

– Silent Friend, Ildikó Enyedi (Allemange, France, Hongrie, 145′)

– The Testament of Ann Lee, Mona Fastvold (Royaume-Uni, 130′)

– Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch (Etats-Unis, Irlande, France, 110′)

– Bugonia, Yorgos Lanthimos (Royaume-Uni, 117′)

– Duse, Pietro Marcello (Italie, 122′)

– Un film fatto per Bene, Franco Maresco (Italie, 100′)

– Orphan, László Nemes (Hongrie, Royaume-Uni, Allemagne, France, 132′)

– The Stranger, François Ozon (France, 120′)

– No Other Choice, Park Chan-wook (Corée du Sud, 139′)

– Sotto le nuvole, Gianfranco Rosi (Italie, 115′)

– The Smashing Machine, Benny Safdie (Etats-Unis, Japon, 113′)

– Girl, Shu Qi (Taipei, 125′)

– La Grazia, Paolo Sorrentino (Italie, 131′)