L’Institut National la Météorologie (INM) a actualisé, mardi, sa carte de vigilance, en plaçant les gouvernorats de Kébili, Tozeur et Gafsa, en vigilance orange, en raison des températures élevées et des coups de sirocco prévus.

D’après l’Institut, le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, celles qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées. Les sportifs et les personnes qui travaillent à l’extérieur, doivent faire attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Une attention particulière doit également être accordée aux enfants.

Les symptômes d’un coup de chaleur sont une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

L’INM recommande ainsi de boire de l’eau plusieurs fois par jour même en dehors de la sensation de soif, de continuer à manger normalement et de se mouiller le corps plusieurs fois par jour.

Il a aussi recommandé de ne pas sortir aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h). En cas de sortie, il faut selon l’INM, se protéger la tête avec une casquette ou un chapeau, se protéger les yeux par des lunettes solaires et porter des vêtements légers, amples et de couleurs claires, essayer de se rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour et limiter les activités physiques et sportives.

Il faut également fermer les volets, rideaux et fenêtres pendant la journée, et aérer la nuit. En cas de malaise ou de troubles de comportement, il faut appeler un médecin ou la protection civile (198), si besoin d’aide.

Plusieurs autres régions du pays, à savoir Jendouba, Béja, Zaghouan, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Tataouine et Médenine sont placées en vigilance jaune qui requiert selon l’institut, une attention particulière en cas de pratique d’activités sensibles au risque météorologique.