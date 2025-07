Les chiffres de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), pour l’année 2023, montrent une baisse généralisée des volumes d’eau produits et consommés, mais aussi des progrès notables en matière de gestion de réseau et de qualité de service.

Abonnements en hausse, consommation en recul

En 2023, la SONEDE a franchi le cap des 3,26 millions d’abonnés, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, la consommation globale d’eau est en baisse, le volume total consommé s’établissant à 516 millions de m³ (-1,2 %). Le volume facturé a diminué de 2,2 % tandis que celui non facturé a progressé de 9,7 %, traduisant un effort encore nécessaire pour maîtriser les pertes. Côté usages, la consommation domestique atteint en moyenne 101,4 litres par jour et par habitant branché, confirmant une tendance à la baisse des consommations unitaires.

Une gestion plus efficace des réseaux

Face aux défis croissants liés à la ressource, la SONEDE a poursuivi l’amélioration de ses performances techniques. Le rendement des réseaux d’adduction a progressé à 86,8 %, celui de la distribution à 77,7 %, des niveaux légèrement supérieurs à ceux de 2022. Cette amélioration reflète les efforts engagés pour réduire les pertes techniques. En 2023, le réseau a été étendu de 771 km supplémentaires, portant le linéaire total à 58 546 km. Le nombre de fuites réparées recule de 5,1 % et celui des casses de 3,4 %, témoignant d’une politique proactive de maintenance.

« La baisse de la consommation d’eau reflète un usage plus raisonné des ressources. »

Production en baisse, diversification des ressources

La production totale d’eau affiche un repli de 4,1 % à 773 millions de m³, en raison d’une baisse notable des volumes issus des eaux de surface (-8,4 %). Ces dernières représentent néanmoins encore plus de la moitié des volumes produits. À l’inverse, les ressources alternatives progressent : eaux saumâtres dessalées (+14,5 %) et eaux souterraines, ce qui traduit une diversification croissante des sources d’approvisionnement.

« Plus de 97 % des analyses confirment la qualité bactériologique de l’eau distribuée. »

Qualité de l’eau : conformité au rendez-vous

En matière de qualité, la SONEDE maintient un niveau élevé : 97,9 % des 57 504 analyses bactériologiques réalisées sont conformes aux normes en vigueur, nationales comme internationales. Cette performance conforte la réputation de fiabilité de l’eau distribuée.

« Réduire les fuites et moderniser les réseaux restent des priorités pour la SONEDE. »

Modernisation et perspectives

La SONEDE poursuit ses efforts de modernisation, en particulier pour renforcer l’accès à l’eau en milieu rural, où le taux de branchement atteint 51,1 %. Le principal défi reste d’adapter son modèle aux pressions climatiques et aux contraintes hydriques, tout en poursuivant l’amélioration de ses performances commerciales et techniques.

(Source: Rapport SONEDE de 2023)