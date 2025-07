Alpha Hyundai Motor, concessionnaire de la marque Hyundai en Tunisie, est fier d’annoncer la commercialisation du tout nouveau Tucson Hybride restylé; une nouveauté captivante qui vient enrichir sa gamme de véhicules SUV primés de par le monde. Le Tucson Hybride offre une expérience de conduite exceptionnelle, alliant puissance, élégance et innovation technologique.

Avec une puissance fiscale de 9 CV et une puissance réelle de 230 CV DIN, le nouveau Tucson Hybride est prêt à conquérir les routes avec son style, son design extérieur captivant et ses équipements haut de gamme et futuriste offrant au conducteur une expérience de conduite inclusive et unique.

Nouveau habitacle totalement innovant

Le nouveau Tucson propose un intérieur entièrement revisité, avec un design résolument futuriste. L’élément central de cette transformation est un tableau de bord 100 % digital TFT LCD incurvé de 12,3 pouces, offrant une interface moderne, intuitive et immersive pour le conducteur.

L’ambiance intérieure se distingue également par ses sièges en cuir, un tableau de bord habillé de cuir, et un système audio premium BOSE, garantissant un confort acoustique de haut niveau. Le véhicule est aussi équipé d’un système multimédia et de navigation avec un écran couleur tactile TFT LCD de 12,3 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un chargeur sans fil.

Une sécurité de pointe

Le Tucson Hybride intègre les technologies les plus récentes en matière de sécurité. En plus de la caméra à 360°, du détecteur d’angles morts et du système de détection d’obstacles à l’avant, il est désormais équipé :

De l’ Assistance au Suivi de Voie (LKA) , qui corrige activement la trajectoire,

, qui corrige activement la trajectoire, Et du Maintien dans la Voie (LFA), qui ajuste la direction pour garder le véhicule centré sur la voie.

Ces fonctionnalités avancées assurent une conduite sereine et sécurisée, même dans les conditions les plus exigeantes.

En outre, le nouveau Tucson Hybride est doté d’un toit ouvrant panoramique, de jantes en aluminium de 19 pouces, d’un éclairage Full LED à l’avant et des feux de route intelligents.

Économie, garantie et engagement environnemental

Élégant et performant, le Tucson Hybride est également économique et respectueux de l’environnement grâce à sa motorisation hybride de dernière génération. Il est proposé avec une garantie de 5 ans ou 100.000 km, une preuve de la fiabilité et de la qualité des véhicules Hyundai.

Le Tucson Hybride est désormais disponible à partir de 185.000 DT. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir une nouvelle manière de conduire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://hyundai.com.tn ou bien contactez Hyundai Tunisie au 70 130 600.