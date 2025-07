Soixante-sept sociétés communautaires ont bénéficié de financements accordés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) jusqu’au 9 juin dernier, pour un investissement total d’environ 18,5 millions de dinars, annonce le ministère des Finances.

Dans une réponse écrite au député Yassine Mami, publiée sur le site officiel de l’Assemblée des représentants du peuple, le ministère précise que 31 de ces sociétés, financées à hauteur de 8,6 millions de dinars, sont déjà entrées en phase d’activité effective.

La question du député portait notamment sur le nombre de sociétés communautaires ayant bénéficié de financements de la BTS, ainsi que sur les établissements bancaires publics et privés ayant signé des conventions de financement avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le nombre de sociétés effectivement actives, les bénéficiaires par banque, et les montants des financements accordés.

Yassine Mami s’est également interrogé sur la rentabilité de ces sociétés en 2024, ainsi que sur le taux de dépôt des états financiers dans les délais légaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministère a indiqué que 5 sociétés communautaires ont transmis à la BTS une copie de leurs états financiers pour l’année 2024.

La réponse du ministère comprenait également un tableau récapitulatif des sociétés communautaires financées par la BTS jusqu’au 9 juin 2025, précisant leurs noms, gouvernorats de siège, domaines d’activité et montants d’investissement.