Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 36% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 12%. Le déficit de la balance commerciale énergétique en Tunisie a baissé, ainsi, de 2% (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée), en passant de 4572 MDT à fin mai 2024 à 4382 MDT à fin mai 2025.

D’après le bulletin “Conjoncture énergétique Mai 2025), du ministère de l’Energie et des Mines, les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs: les quantités échangées, le taux de change $/DT et les cours du Brent , qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

“Le taux de change s’est amélioré et les quantités échangées ont baissé, par contre le cours du Brent s’est amélioré à fin mai 2025 par rapport à fin mai 2024”, lit-on, dans le document du département de l’Energie.

Au cours du mois de mai 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 18$/bbl par rapport au mois de mai 2024 : 82$/bbl en mai 2024 contre 64 $/bbl en mai 2025 et 68$/bbl courant le mois d’avril 2025. Dans cette même période, le Dinar tunisien a enregistré une baisse de 4% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Le département de l’Energie explique en ce qui concerne les points positifs de ces évolutions, qu’entre fin mai 2024 et fin mai 2025, le cours moyen du Brent a enregistré une diminution de 15% : 84$/bbl contre 72 $/bbl. Une légère amélioration de la valeur du dinar tunisien face au dollar US entre fin mai 2024 et fin mai 2025 de 1%. La valeur du dinar tunisien est passée sous le seuil de trois dollars depuis plusieurs années, atteignant 2,99 en mai 2025.

En parlant toujours d’aspects positifs, le document cite la baisse du prix moyen du gaz algérien de 12% en DT et en $ entre fin mai 2024 et fin mai 2025.

“Depuis 2020, le dinar tunisien s’est déprécié face au dollar en raison de la pandémie de COVID-19 et de la hausse des prix de l’énergie. Après avoir atteint un point bas en décembre 2020, les prix du gaz ont connu une reprise en janvier 2021. Une nouvelle baisse a été observée en janvier 2023, suivie d’une reprise à la hausse dès octobre 2023. Les prix du gaz ont connu une tendance globalement baissière à partir de janvier 2024”.

Derrière la baisse du déficit figure aussi une diminution des importations des produits pétroliers à fin mai 2024 par rapport à fin mai 2025 de 6% en valeur en plus de la baisse des importations de pétrole brut en quantité de 67% et en valeur de 73% à fin mai 2025 par rapport à fin mai 2024.

Le document du ministère de l’Energie, accessible sur son site officiel, évoque en aspect négatif des évolutions dans les échanges commerciaux énergétiques, l’arrêt de l’unité de la STIR de janvier à avril 2025, qui a entrainé une baisse des exportations des produits pétroliers de 93% en quantité et de 96% en valeur.